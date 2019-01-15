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من سيأتي من الغرب ( مهدي شرف الدين ) أو مهدي ترامب.؟

في البداية أتقدم بتحية وأعتذار الى ( جميع ) الأفكار والعقائد والأديان والطوائف والمذاهب والمجموعات القومية والعرقية وعلى المعمورة وأجمع ……………..

الذين كانوا ولايزالون يمدحون ويبالغون في حياة ( البعض ) من الأنسان والبشر و الأشخاص أو ما سمونهم ب ( النبي ) والرسل والصحابة والشيخ وووووووووووبأنهم ( المهدي ) المنتظر والمنقذ والمخلص للبشر في ( نهاية ) المطاف والسقوط الفوضوي والحروب والمظالم ومن بينهم وليس بأقل وبأكثر منهم هم قومي وبني جلدتي من ( داسني ) الأيزيديين الكورد الأصالة والجغرافية والقومية واللغة في ( لالش ) كوردستان الكبرى …………..

بأن ذلك الشيخ ورئيس ( مه ركه ) أقليم جبل شنكال / سنجار 120 كم غرب الموصل العراقية الحالية ( يوسف شمس الدين أبو محمد ) المعروف بلقبه ( شرف الدين ) لعام 644 للهجرة المحمدية هو ( المهدي ) المنتظر والمنقذ لهم وسيأتي من الغرب.؟

حيث وحسب ما يقال أيزيديآ وعامة وشنكاليآ وخاصة وبعد مقتله بأيدي ذلك الشيخ شمس الدين وأخفائه في ( حفرة ) وكهف أو من قبل الجيوش المغولية ووووووووووو أن ( باخو ) المهدي المنتظر سيأتي وسيظهر بينهم وعند معبده ومزاره في شنكال وفي يوم الجمعة.؟

سيحررهم من كل ماهو ( الظلم ) والغبن والتفرقة بحقهم هنا وهناك وسيحكمون ( الدنيا ) المعمورة وستتم ( الخير ) والحرية والسلم والمساواة بين البشرية جمعاء ………………..

مع قبول ( الأغلبية ) من قومه الأيزيدي وعامة الى صفوف ( قه وشه ن ) جيشه ورفض ( البعض ) منهم وبير خدر الجيلكي ومثلآ …………

لكونهم قد أكلوا وتناولوا وشاركوا في ( كرى شللك ) كر تعني ( تلة ) وشللك تعني الأكلة الدسمة الشعبية الشنكالية المعروفة اليوم ……………

القصد من هذا التهديد هو أن الذين هربوا وفروا من ( الساحة ) والقتال وتركوا مزاره وجبله ( شنكال ) ووصلوا الى دولة ( المانيا ) ومشكورآ ومثلآ غير مشمولون بالعفو العام………….؟

ولأجله وحسب رأي ومعلوماتي وتحليلاتي الشخصية الدائمة قلت وأكرر …………..

1.أين تقع ( الغرب ) وماهو المغزة من كلمة ( الغرب ) وهل تقصد ( أميركا ) والسيد والرئيس الحالي ( دونالد ترامب ) قد حل وتناسخ في فكره وأيمانه………………..؟

لماذا وليس القدوم من ( لالش ) الشرق ومن شنكال وقمم جبله الشامخ الفولاذي القاهر المحطم لرؤؤس كل من حاول وسيحاول ( الأحتلال ) والصعود اليه وتلك الجيوش التركية العثمانية السابقة ولأكثر من ( 72 ) فرمان الأوامر والهجمات والدواعش الحالية ومثلآ…………

2.هل وفعلآ هناك ( القلة ) أو الأكثرية من الأيزيديين وقبل الجميع قد صدقوا وسيصدقون تلك القصص والخرافات والتمديحات الغير عقلانية بأحياء ( الموتى ) وأدارة شؤؤنهم ومتى …..؟

3.وأخيرآ وليست آخرآ…………..فأنا وشخصيآ وقبل الجميع ………….أقر وأعترف وأتخيل بأنه هناك وفعلآ ( شئ ) غريب ما وستجري وستظهر وستأتي وقريبآ من ( الغرب ) وليست الشرق ومن أجل ( قتل ) وسحق وتدمير المزيد والمزيد من ( البشر ) وسواء كان السيد والرئيس الأميركي الحالي ( ترامب ) وبعده والسبب ……………….

أ.أن أهل الشرق أوسط العربي والأسلامي وقبل الجميع قد صنعوا ( تلة ) كبيرة وعالية من ( الشر ) والجهل والتخلف والعودة الى الوراء …………….

ب.أكلوا مال وأموال البشر وبأسم ( الله ) والدين والكتب والمجلدات البشرية الصناعة.؟

ج.شربوا من ( بول ) البعير والبقر ووووووو جهلآ وتخلفآ فسكروا وهربوا وتركوا ( الوطن ) وعاشوا في المانيا وأوروبا وكل مكان والنتيجة هو السراب ……………….

في الختام وهل هناك ( من ) وقلة ستوافقونني الرأي بأن هناك وفعلآ ( أنسان ) وبشر وشخص ما وقادم من ( الغرب ) أميركا وليس من ( لالش ) الشرق والمكة من الجنوب والفاتيكان من الشمال وروسيا الدب والتجمد وسيحرر الجميع من التجمد العقلي وقريبآ…………..

بير خدر الجيلكي

المانيا في 15.1.2019

rojpiran@gmail.com

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