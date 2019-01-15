ميمي مطلوب في الدوري الأسكتلندي للمحترفين

بغداد / المدى

بات مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم مهند علي كاظم مطلوب للعب في الدوري الاسكتلندي للمحترفين لكرة القدم بعد المستوى المتميز الذي قدمه في مباراتي فيتنام واليمن وتسجيله هدفين فيهما خلال منافسات الجولتين الأولى والثانية من الدور الأول لحساب المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 الجارية حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وذكرت صحيفة daily record الاسكتلندية على موقعها الرسمي بشبكة الانترنت أن مهاجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي كاظم دخل ضمن نصب خيارات أدارة نادي غلاسكو رينجرز وصيف متصدر الدوري الاسكتلندي للمحترفين بالموسم الكروي الحالي بحكم القدرات السحرية التي يتميز بها وساعدته في تسجيل هدف رائع لمنتخبه في مرمى المنتخب اليمني في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي في ظل الرغبة الشديدة للمدرب ستيفان جيرارد في تدعيم خطوط فريقه بلاعبين شباب خلال الفترة المقبلة .

وأضافت إن الفترة القليلة المقبلة ستشهد اجراء ات من ادارة النادي الاسكتلندي في القيام بمفاوضات سريعة مع وكيل أعمال المهاجم مهند علي كاظم الذي سجل ثمانية أهداف خلال الفترة الماضية في 13 مباراة لعبها حتى الآن من بينها الهدف الاول الذي احرزه بالدقيقة 11 من الشوط الاول في مرمى المنتخب اليمني وساهم في تأهل المنتخب العراقي الى الدور الثاني في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 في المباراة التي أنتهت لمصلحة بلادة بنتيجة (3-0) .

وتابعت إن اللاعب العراقي الذي يبلغ 18 عاماً يمتلك أمكانيات هائلة من خلال المهارات الفردية التي يتميز بها جعلته يصبح واحداً من أهم اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني العراقي وكذلك الحال مع فريق الشرطة الذي يدافع عن ألوانه في الموسم الحالي حيث سجل الهدف الأول والثاني له في المباراة الدولية الودية التي جمعت منتخبه مع المنتخب السعودي خلال شهر شباط من عام 2018 ويعول عليه كثيراً في المواجهة المقبلة التي سيلعب فيها العراق مع إيران غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة وكذلك في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا الذي ستجري مبارياته خلال الفترة من 20-22 من كانون الثاني الجاري .