نائب : تأجيل الجلسات وعدم إكمال الكابينة الوزارية تسببتا بعدم فتح ملف هدم المدارس

كد النائب عن تحالف الفتح همام علي، الثلاثاء، أن تأجيل جلسات البرلمان وعدم حسم ملف إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي تسببتا بتأخير فتح ملف هدم المدارس في عموم البلاد.

وقال علي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “150 مدرسة هدمت في محافظة ديالى خلال الحكومة السابقة ولم تشيد حتى الآن رغم صرف الأموال لتك المدارس”، لافتا إلى إن “أموال تشيد المدارس المهدمة تم سرقتها من قبل المقاولين والأحزاب السياسية”.

وأضاف أن “تأجيل جلسات البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني وعدم حسم ملف إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لعبد المهدي تسببتا بتأخير فتح ملف هدم المدارس في عموم البلاد داخل قبة مجلس النواب”، مبينا أن “هدم المدارس تسبب بتراجع المستوى التعليمي، فضلا عن خلق أزمة في ازدواجية الدوام الثلاثي لعدد كبير من المدارس في عموم المحافظات”.

واكد النائب عن محافظة كربلاء، رياض المسعودي، في وقت سابق، ان كربلاء تحتاج الى 400 مدرسة للقضاء على النقص الحاصل في مدارسها، مشيرا إلى أن اكثر من 90% من المدارس الموجودة في المحافظة لا تصلح للدراسة.

وكان مجلس محافظة بغداد قد حمل، في وقت سابق، وزارتي التخطيط و المالية مسؤولية عدم إكمال المشاريع المتعلقة ببناء المدارس في العاصمة، فيما بين إن المحافظة بحاجة إلى بناء 3000 مدرسة لفك ازدواجية الدوام الثلاثي.