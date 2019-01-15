نيجيرفان بارزاني يؤشر رسالة بزيارة ظريف ويؤكد بالفارسية: ايران بجانبنا دائما رغم مشاكلها

اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان العلاقة بين الاقليم وايران اخذه بالتنامي وفق القوانين الدولية.

وقال بارزاني في كلمة خلال مؤتمر تجاري بين كوردستان وايران بحضور وزير خارجية طهران محمد جواد ظريف، “ان زيارة وزير الخارجية الايراني تأكيد على العلاقة القوية مع كوردستان والعراق”.

واضاف، “نحن نشكر ايران التي وقفت الى جانبا دائما في الايام الصعبة رغم مشاكلها”.

ورد بارزاني لتطرق ظريف لمجزرة حلجبة التي قال انها ابكت جميع الايرانيين، “ان مأساة حلبجة انموج، فلو لم تكن ايران فلم يكن لحلبجة الصدى الدولي، ايران دائما كانت ابوابها مفتوحة لنا والشعب الايراني قابل مواطني الاقليم دوما باخوة ومودة”.

واكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان الاقليم مقبل على مرحلة جديدة بعد تجاوز الحرب مع داعش وازمة النازحين واللاجئين وتعافى من الازمة الاقتصادية، “هذا الامر سينعكس ايضا على تنمية العلاقة مع ايران وفق القوانين الدولية”.

وخاطب التجار الايرانيين ومسؤوليها باللغة الفارسية، مشيدا بها ومؤكدا على عمق التعاون والعلاقة.