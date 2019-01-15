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هدم مبنىً استخدمه داعش لإعدام المثليين في الموصل

بدأت السلطات في مدينة الموصل العراقية بهدم مبنى كان معلماً من معالم العمارة العراقية الحديثة استخدمه تنظيم داعش لإلقاء المتهمين بأنهم مثليون من فوق سطحه.

وشوهدت جرافات، وهي تزيل القطع الحديدية من أنقاض مبنى شركة التأمين الأهلية غرب المدينة.

وصمم المبنى المؤلف من سبعة طوابق، المعماري العراقي المعروف رفعت الجادردي في ستينات القرن الماضي، إلا أن المبنى اشتهر في ظل حكم داعش للمدينة بعد استخدامه لقتل الشباب الذين اتهمهم التنظيم بالمثلية الجنسية.

وبعد ذلك تعرض المبنى للتدمير في القتال الذي استمر أشهراً لإخراج التنظيم من المدينة، والذي انتهى في صيف 2017.

وكان المبنى يعتبر رمزاً للتصميم العراقي الحديث، ويضم صفوفاً من الأقواس الرفيعة والنوافذ التي تذكر بـ”الشناشيل” العراقية الشهيرة.

وبعد شهر من بدء الهدم، لا تزال ثلاثة طوابق من المبنى قائمة.

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