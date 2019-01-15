هزة أرضية خفيفة تضرب خانقين في ديالى

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم الاثنين، قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال (مراسل بغداد اليوم) في محافظة ديالى، ان الأهالي في خانقين، شعروا مساء اليوم بهزة أرضية خفيفة ضربت مركز القضاء.

وأضاف، ان الهزة لم تسجل أي اضرار على المستويين البشري والمادي.

وضربت هزة أرضية، يوم الاحد (6 كانون الثاني 2019)، العاصمة بغداد وعددًا من محافظات البلاد من بينها، السليمانية، كركوك، والديوانية.

وذكر مراسلو (بغداد اليوم)، إن هزة متوسطة الشدة ضربت المحافظات الشمالية متمثلة، بمناطق كردستان، ومحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، فيما تأثرت بعض المدن الجنوبية تأثرت بالهزة من بينها بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار.

وشعر المواطنون في العاصمة بغداد، بالهزة التي استمرت لمدة وجيزة جدًا، وكذلك في محافظة الأنبار.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إرشادات للمواطنين للتعامل مع الهزات الأرضية، على خلفية الأخيرة الذي ضرب بغداد ومدن العراق.

وأوصت المديرية في بيان لها، بـ “إخلاء المنازل والأبنية السكنية فوراً والوقوف في الساحات الخالية، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية لمسافة امنة عند أخلاء المنازل، وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني المختلفة أطلاقاً، والابتعاد عن الاسيجة الخارجية لسطوح المنازل والشرفات والمسقفات المختلفة ولوحات الأعلانات المعلقة على المباني العالية”.

كما ونوهت الى ضرورة “الابتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية والأشجار العالية المتيبسة”، مشيرة إنه “في حال حصول انهيارات وخصوصاً في الابنية العالية أبتعد قدر المستطاع عنها تجنبً لحصول انهيارات تسلسلية”.

وأشارت الى ضرورة “إيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف، والابتعاد عن الوقوف أعلى وأسفل الجسور أو المباني العالية أو داخل الأنفاق، وعلى موظفي دوائر الدولة أن يكونوا هادئين وغير فزعين في أخلاء دوائرهم وعدم التدافع على المخارج والتزام الهدوء والاتصال على سيطرة الدفاع المدني على الرقم المجاني 115 وعلى كافة الشبكات في حال حصول”.

وأضافت: “أذا كان الشخص خارج المنزل يجب أن لا يتحرك مسافات طويلة من أجل البحث عن الساحات الخالية وبعد الانتظار قليلاً يجب العودة الى المنزل، فضلا عن الابتعاد عن العمارات السكنية والابنية متعددة الطوابق لأنها تتأثر أكثر بالهزة الأرضية، إضافة الى عدم استخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل أو قد تسقط وخصوصاً أذا أنقطع التيار الكهربائي عنها”.

وأشارت الى انه “عند انتهاء الهزة الأرضية يجب الانتظار قليلاً في مكانك لأنه قد يرافق انتهاء الهزة حدوث هزات ارتدادية أخرى”، مشددة على ضرورة “الابتعاد عن الشواطئ لأنه قد يرافق الهزات الأرضية موجات عالية (تسونامي)، وكن مستعداً نفسياً للهزات الأرضية اللاحقة ولا تستغرب حدوثها، كما وعلى المعلمين والمدرسين تهدئة الطلاب وأخلائهم من الصفوف الى الساحات المدرسية أو الساحات الخالية القريبة من المدرسة”.

ولفتت الى انه “على أصحاب المعامل أخلاء العمال واطفاء التيار الكهربائي وغلق صمامات قناني الغاز”، مشيرة الى ضرورة ان “تكون هادئاً وغير مرتبكا وتصرف بشكل صحيح لان الهزة الارضية ظاهرة طبيعية لا بد من التعامل معها لا سيما وان تعريف الهزة الارضية هو (طاقة كامنة زائدة في الارض ويكون تحررها بشكل مفاجئ)”.