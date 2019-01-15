هزة أرضية قوية تضرب خانقين

أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الاثنين، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في الساعة 09،17،59 في سومار/ايران وتبعد 32 كم جنوب شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وبينت الهيئة في بيان ان قوتها بلغت 4،6 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة ان المواطنين قد شعروا بها في قضاء خانقين وكلار شعورا قويا ولم ترد انباء عن حصول أضرار.

ودعت الوزارة المواطنين في هذه المناطق الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية”.

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع ايران.