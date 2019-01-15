هل السيد عادل عبد المهدي موظف عند الأمريكان كمن سبقه!؟

قيادي بالاصلاح يطالب عبد المهدي بتوضيح موقفه من الطلب الأمريكي بحل فصائل المقاومة والحشد

طالب القيادي في تحالف الإصلاح النائب علي الشيخ, الثلاثاء, رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتوضيح موقفه من الطلب الأمريكي لحل فصائل المقاومة والحشد الشعبي في العراق.

وقال الشيخ في تصريح لوكالات إعلامية؛ إن “الحديث عن وجود تحركات أمريكية فضلاً عن تصاعد الدعوات الأمريكية ضد فصائل المقاومة في العراق تضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام موقف توضيحي من اللغط الكبير بخصوص هذه الملفات”.

وطالب النائب عن الإصلاح, الحكومة بـ”حفظ سيادة الدولة وعدم تجاوز الدول الاخرى على سمعة العراق والعراقيين”, داعياً إلى “رد واضح ووطني من مكتب عبد المهدي إزاء من يتدخل في الشأن العراقي الداخلي”.

وكانت صحيفة “العرب” اللندنية قد نشرت تقريراً لم يتم التأكد من صحته مفاده, أن واشنطن قدّمت قائمة بـ67 فصيلاً من المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي, تطالب بحلهم.

عزيز الخزرجي