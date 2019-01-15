وحيدة أفكاري

عصمت شاهين دوسكي

وحيدة ..

وحيدة أفكاري تصارع الحياة

وحيدة أفكاري تلهو مع الفراغات

يا سيدة الجمال والإحساس والنغمات

وحيدة همساتي تبحر في ظل الهمسات

فكم من عاشق على أبوابك

ينتظر بريق النظرات ؟

وكم من محروم يشتاق

لشعرك الغجري رغم المسافات ؟

وكم من مجنون تائه

في محراب الكلمات ؟

نعم غجريتي العصرية

أنوثتك الشرسة ألهبت الناظرات

عيناك أيقظت في أعماقي لظى الجمرات

وهربت أحزاني من شوق الراحلات

آه يا سيدة الألق الجميل

رممي شروخ جسدي المعذب بالآهات

واستري خفايا مشاعري

بعد الأربعين من الخافيات

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وحيدة أفكاري

في روضة تتمرد على أزهاري

ومن شوقي إليك

تبكي على قيود أسفاري

طالت المسافات بيننا

وهي تسافر دون إبحاري

تطير في عالمك الروحي

وتغازل شفتيك وتهرب من أعذاري

وحيدة أفكاري

تجمع أشتات غربتي

وأحلامي وجراحاتي وركام داري

تواري خداع القلوب والنهى

تصبرني بعدما احتلوا تراب أشجاري

تلبس عجزي مطرا

حينما جفت أنهاري

عجبت للسكون بعد الغدر

والليل يسبح في فلك مداري

لا أبيح سراً لمن تركني وحيدا

ولا أبيح سرا كما باحوا بأسراري

وحيدة أفكاري

جلية بين ورود جنتي

وفراشات ناري

تعزف لحنا أبديا

وتهيم معها رقة أوتاري

أنا وحيد في وطن الأفكار

ملاذي ولذتي وداري