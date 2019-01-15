وزير الهجرة يطالب بالتخصيصات المالية المتعلقة بمنحة العودة

زار وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى مبنى البرلمان لهذا اليوم والتقى بأعضاء لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين النيابية واللجنة المالية برفقة السيد نظام علي كاكا المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الوزارة لبحث زيادة التخصيصات المالية ضمن موازنة الوزارة للعام الحالي والسبل الكفيلة لتقديم افضل الخدمات لفئات عناية الوزارة ودعم البرنامج الحكومي الذي اقره رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي .

ودعا السيد الوزير إلى زيادة التخصيصات المالية بما يتناسب و أعداد فئات العناية من النازحين والعائدين والمهاجرين كون ان التخصيصات المالية الحالية غير كافية لدعم البرنامج الحكومي والذي من اولوياته عودة النازحين الى مدنهم وقراهم ، فضلا عن المنحة الخاصة بالايزيديات الناجيات .

وفيما يخص المهاجرين والمغتربين العراقيين في بلدان المهجر سيما الكفاءات منهم تابع السيد الوزير ان ” جميع الدول اليوم تتنافس لاستقطاب مواردها البشرية والتطوير المستمر في اطار التوظيف الأمثل للموارد البشرية ” ، مستدركا إياه ” علينا توظيف الخبرات العراقية المعطاءة في بلدان الخارج والاستفادة منهم من خلال وضع خطط وبرامج خاصة لاستقطابهم واستيعابهم والاهتمام بهم ” .

إلى ذلك أكدتا لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين والمالية النيابيتين دعمهما للوزارة لإنجاح خطتها التي تخدم فئات عنايتها .

قسم الاعلام