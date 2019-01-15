يا وزير الداخلية هل لديك كتاب صحة صدور تعيينك

احمد كاظم

وزرارة الداخلية تحث المواطنين على الحصول على (الهوية الموحدة) بينما دوائر شهادة الجنسية و الاحوال المدنية و بطاقة السكن التابعة لها تطالب المواطنين (بكتاب صحة صدور ) لكل وثيقة.

يا وزير الداخلية: هل طلب منك كتاب صحة صدور عندما شغلت منصبك؟

الرئاسات الثلاث و شبكاتها تحصل على جوازات السفر الدبلوماسية بدون وثائق بينما يطلب من المواطن كتب صحة صدور وثائقه الصادرة من وزارة الداخلية نفسها.

يا وزير الداخلية: هل طلب من افراد عائلتك كتب صحة صدور للحصول على جوازاتهم الدبلوماسية لكي تطلب من المواطن كتب صحة صدور من دوائرك؟

الجواب لا و الف لا و انت و عائلتك تحصلون على جوازاتكم الدبلوماسية برمشة عين و انتم في بيتكم.

يا وزير الداخلية: اتق الله و اطلب من دوائرك اصدار الوثائق كما يصدر جواز سفرك و جوازات سفر افراد عائلتك الدبلوماسية لان المواطنين تعبانين و انت وعائلتك مرفهين.