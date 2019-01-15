Posted on by

يا وزير الداخلية هل لديك كتاب صحة صدور تعيينك

احمد كاظم
وزرارة الداخلية تحث المواطنين على الحصول على (الهوية الموحدة) بينما دوائر شهادة الجنسية و الاحوال المدنية و بطاقة السكن التابعة لها تطالب المواطنين (بكتاب صحة صدور ) لكل وثيقة.
يا وزير الداخلية: هل طلب منك كتاب صحة صدور عندما شغلت منصبك؟
الرئاسات الثلاث و شبكاتها تحصل على جوازات السفر الدبلوماسية بدون وثائق بينما يطلب من المواطن كتب صحة صدور وثائقه الصادرة من وزارة الداخلية نفسها.
يا وزير الداخلية: هل طلب من افراد عائلتك كتب صحة صدور للحصول على جوازاتهم الدبلوماسية لكي تطلب من المواطن كتب صحة صدور من دوائرك؟
الجواب لا و الف لا و انت و عائلتك تحصلون على جوازاتكم الدبلوماسية برمشة عين و انتم في بيتكم.
يا وزير الداخلية: اتق الله و اطلب من دوائرك اصدار الوثائق كما يصدر جواز سفرك و جوازات سفر افراد عائلتك الدبلوماسية لان المواطنين تعبانين و انت وعائلتك مرفهين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close