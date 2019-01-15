رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يستقبل الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

15- كانون الثاني- 2019

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولين زاو.

واكد السيد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات لدخولها في عمل جميع الوزارات وقطاعات الدولة والمجتمع وضرورة مواكبة مايشهده هذا القطاع المهم من تطور وتحديث مستمر .

واعرب المسؤول الدولي عن تقديره لجهود الحكومة في مجال تطوير الاتصالات ، وتمنياته بأن يحقق العراق المزيد من التطور في المجالات كافة ، مبينا انه اطلع خلال زيارته الاولى للعراق على تفاصيل التطور الحاصل في مجال الاتصالات، ومعربا عن استعداد الاتحاد الدولي لدعم وتطوير تكنولوجيا الاتصالات وتعميم الفائدة منها في مختلف المجالات .

وجرى خلال اللقاء بحث واقع الاتصالات في العراق ومجريات المؤتمر الدولي لإطلاق مبادرة ( دوم ) لهيئة الإعلام والاتصالات .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

15- كانون الثاني – 2019