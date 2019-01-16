أكراد سوريا يرفضون إقامة “منطقة آمنة” تحت سيطرة تركيا

بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لإقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا، عبّر أكراد سوريا عن رفضهم القاطع لهذا المقترح الذي أعاد طرحه دونالد ترامب.

وقال القيادي الكردي الدار خليل لوكالة فرانس برس إنه “يمكن رسم خط فاصل بين تركيا وشمال سوريا عبر استقدام قوات من الأمم المتحدة تابعة للأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام أو الضغط على تركيا لعدم القيام بمهاجمة مناطقنا”.

وأضاف “أما الخيارات الأخرى فلا يمكن القبول بها لأنها تمس سيادة سوريا وسيادة إدارتنا الذاتية”.

وكان ترامب غرد عبر حسابه في “تويتر” منذ أيام: “سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلاً” في سوريا،رد أردوغان على كلمة الرئيس الأميركي، وقال إنه ينظر لمسألة إقامة المنطقة الآمنة في سوريا “بإيجابية”، مضيفاً أنه “من الممكن توسيعها”.