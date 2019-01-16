أول نظام تذكير محلي للكشف المبكر عن السرطان بأبوظبي

تستعد دائرة الصحة – أبوظبي والشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” لإطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة تعنى بتذكير الفئة المستهدفة من سكان الإمارة بضرورة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن السرطان، وذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة والاتصال الهاتفي للدعم والمتابعة، ووفق مذكرة تم توقيعها، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة.

وقع المذكرة كل من سعادة محمد حمد الهاملي وكيل الدائرة، والدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة.

وستنطلق المرحلة التجريبية لهذه المبادرة خلال الشهر الجاري ومن المتوقع أن تستمر لمدة 3 أشهر بالتزامن مع حملة الدائرة السنوية للتوعية بأمراض السرطان؛ “الصحة أمان والفحص اطمئنان”.

وقال سعادة محمد حمد الهاملي: “يسهم الكشف المبكر عن السرطان في زيادة فرص الشفاء التام لدى المرضى ورفع متوسط أعمارهم مما يؤدي بشكل مباشر لتحسين حياة سكان الإمارة وجعل أبوظبي مجتمعا معافى”.

ونوه سعادته إلى ضرورة الوقاية من خلال اتباع أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام لما لها من دور محوري في خفض احتمالية الإصابة بالسرطان.

وبموجب المذكرة، تعتمد شركة ضمان محورين أساسيين خلال المرحلة التجريبية ليتم بعد ذلك تقييم وإثبات أيهما أكثر فعالية بعد 3 أشهر من بدء التنفيذ، حيث يقوم المحور الأول على إرسال رسائل نصية قصيرة للمجموعة الأولى من الفئة المستهدفة لتذكيرهم بحجز موعد للحصول على فحوصات الكشف المبكر عن السرطان وبالتحديد سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم، أما المحور الثاني فيركز على المجموعة الثانية من الفئة المستهدفة ويتم من خلاله إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات للمتابعة والدعم في حجز مواعيد الكشف المبكر عن السرطان.

وأكد الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لـ”ضمان” “أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم رؤية دائرة الصحة – أبوظبي المتمثلة في جعل أبوظبي مجتمع معافى، من خلال تبني أفضل السبل والممارسات الصحية التي تضمن الوقاية من مختلف الأمراض وبخاصة مرض السرطان.

وأضاف: “وفرت “ضمان” الدعم لهذه المبادرة بالاستفادة من البيانات والإحصاءات والأرقام التي نجحنا في جمعها وتحليلها على مدار ما يزيد عن 10 أعوام والتي أسهمت في تأكيد أهمية الضمان الصحي ودوره البارز ضمن منظومة الرعاية الصحية بمختلف مناحيها”.

ودعت دائرة الصحة كافة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن السرطان لزيادة معدل اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، والحد من الوفيات الناجمة عن تشخيص المرض في مراحل متأخرة على المدى الطويل.