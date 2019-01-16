ارتفاع أسعار الذهب لرفض اتفاق الـ”بريكست”

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بدعم من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض المشرعون اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في حين تزايدت الدعوات لوقف رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.3 بالمئة إلى 1292.61 دولار للأوقية (الأونصة).وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1292.40 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز إن تزايد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، حتى مع صعود أسواق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

وصوت المشرعون البريطانيون برفض اتفاق ماي للانفصال بفارق كبير، مما يثير اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.