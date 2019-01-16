الألوسي معلقاً على مطالب واشنطن بـ «تجميد» الميليشيات: حاجة عراقية

علق السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، اليوم الثلاثاء، على مطالبات أمريكية بـ «تجميد» 67 مليشيا عراقية وتجريدها من السلاح، معتبراً أنها «حاجة عراقية».

علق السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، اليوم الثلاثاء، على مطالبات أمريكية بـ «تجميد» 67 مليشيا عراقية وتجريدها من السلاح، معتبراً أنها «حاجة عراقية».

وقال الآلوسي، وهو زعيم حزب الأمة العراقية ونائب سابق عن الحزب في البرلمان العراقي، لـ (باسنيوز)، إن «هذا الطلب هو حاجة عراقية لبناء الدولة ، خصوصاً أن بعض من هذه الفصائل متورط بعمليات قتل وإجرام داخل العراق وخارجه».

وأضاف أنه «حتى يكون هناك استقرار في سوريا ولبنان والعراق والخليج ، يجب أن لا تكون لهذه المليشيات الساحة المطلقة للعمل، فهي مصدر قلق للمنطقة».

وكانت قناة ‹العربية› قد نشرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء قائمة بأسماء فصائل، قالت إن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من العراق «تجميدها» وسحب السلاح منها.

وقالت القناة في تقرير لها طالعته(باسنيوز) ، إنه في المقابل «طلب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، من الجانب الأميركي إعطاءه وقتاً للرد».

ولفتت ‹العربية› إلى أنه «من بين الفصائل التي شملتها القائمة الجناح العسكري لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبو فضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي».