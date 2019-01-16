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البرلمان يبحث نسبة كوردستان بالموازنة ورواتب موظفيه وصادراته النفطية

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماع اللجنة المالية يوم الثلاثاء بحضور النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وناقش الاجتماع مواد وفقرات موازنة 2019 المتعلقة بنسبة اقليم كوردستان ورواتب موظفي الإقليم وصادرات الإقليم النفطية في عام 2019 .

كما ناقش الاجتماع المواد المتعلقة بالاقتراض الخارجي ودعم القطاع الخاص واعادة اعمار المناطق المحررة وتنفيذ مطاليب المتظاهرين .

واشاد الحلبوسي بجهود اللجنة في اعداد الموازنة ومناقشتها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الى ساعات متأخرة من الليل بهدف انضاجها والخروج بموازنة ترضي مختلف الأطراف.

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