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الثالوث الاحمق في البيت الابيض

رشيد سلمان
في البيت الايض ثالوث احمق هم ترامب و بومبيو و بولتن يتبادلون حماقة تهديد دول العالم بضمنها الدول الاوربية حليفة امريكا لاعتقادهم ان العالم ملك صرف لأمريكا و هذه حماقة ما بعدها من حماقة.
هذا الثالوث الاحمق في يوم واحد احدهم يمدح تركيا كحليف و يرد الاخر بتهديدها بحرب اقتصادية ثم يزورها الاحمق الثالث بعد ساعات و هذه المهزلة تتكرر مع كل الدول.
الاحمق بومبيو يزور دول عدة كل يوم ليس للتشاور معها بل لإعطائها قائمة اوامر لتنفيذها و بسبب حماقته هو على يقين ان اوامره ستنفذ لانه امريكي ابيض يعاني من هوس الغرور كأغلبية الامريكيين البيض.
الاحمق ترامب يعربد ليلا و نهارا بالتهديد و الوعيد حتى للشعب الامريكي و غلق الحكومة لانه لم يحصل على المليارات لبناء حاجز بين امريكا و المكسيك للحيلولة دون وصول المهاجرين بينما عائلته كانت مهاجرة.
اما الاحمق بولتن فشعاره ان خضوع الدول لأمريكا فرض انجيلي و تصدى له الإخواني اردغان فطرده بعد تهديده لتركيا حول الكرد.
لماذا تستمر حماقة هذا الثالوث بعد فشلها مع الدول الاوربية و الصين و روسيا و كوريا الجنوبية و ايران؟
الجواب لان هوس الغرور من اعراض الحماقة و الاحمق يزداد غروره كلما ازداد فشله ليقنع نفسه انه انتصر و ينام قرير العين.
تهديدات الثالوث الاحمق ثلاثة انواع:
الاول: التدخل العسكري المباشر الذي نشر (الفوضى الخلاقة)في افغانستان و العراق و سوريا و ليبيا و كانت النتيجة توسّل امريكا اقوى دولة بالعالم للتفاوض مع حفاة طالبان.
الثاني: الحصار الاقتصادي الذي فشل مع الصين و كوريا الشمالية و روسيا كليا و مع ايران و تركيا جزئيا.
الثالث: التدخل غير المباشر بواسطة الارهاب الوهابي الداعشي الذي اعتمد عليه الاسود الجلد و الابيض عنصريا الشرير اوباما (للحفاظ على ارواح العسكر الامريكيين).
تدخل الشرير اوباما غير المباشر اعتمد على دول الخليج الوهابي الذي تقوده السعودية في تجنيد الارهابيين و تمويلهم و تصديرهم و قد اعترف بن سلمان بذلك بكل قباحة عندما قال (تم بناء على طلب امريكا).
العراك بين قطر و تحالف الخليج الوهابي كشف المستور و تبادلت قطر و التحالف (التهم) حول علاقة الارهابي الوهابي بالخليج الوهابي.
ما الذي حصلت عليه امريكا من انواع التدخل التي ذكرت؟
الجواب فشل التدخل المباشر و غير المباشر في افغانستان و في سوريا و في اليمن و فشل الحصار الاقتصادي على الصين و كوريا الشمالية و روسيا.
الجواب كراهية الدول و الشعوب المتضررة الذي ادى الى توسع النفوذ الروسي بفضل حماقة الادارات الامريكية و حكمة الرئيس الروسي بوتين و وزير خارجيته.
هل ستتعلم امريكا من اخطائها؟
الجواب لا لان الاحمق يكرر اخطاءه بدلا من الاتعاظ منها.

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