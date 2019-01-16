Posted on by

الجنايات المركزية الإعدام لمدان قام بالهجوم على سجن بادوش وقتل السجناء

بغداد / إعلام القضاء

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية حكما بالإعدام شنقا على مدان اعترف بالهجوم على سجن بادوش .

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ” المدان اعترف بالهجوم على سجن بادوش في الموصل وقيامه بتهريب السجناء والاستيلاء على ممتلكات السجن .

وأضاف أن ” المدان انتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي ودخل في دورة عسكرية نسب بعدها الى لواء العسرة واشترك بالمعارك ضد القوات الأمنية في سنجار وزمار مشيرا بأنه” قتل السجناء على أساس طائفي “.

وتابع أن ” المحكمة وجدت الأدلة كافية لأدانه المتهم وفق إحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close