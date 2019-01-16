الشرطة السودانية تفرق مظاهرة في كسلا

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع على تظاهرة جديدة مناهضة للحكومة في كسلا، هي الأولى في هذه المدينة الواقعة في شرق السودان، منذ بدء حركة الاحتجاج في البلاد قبل أربعة أسابيع، كما أفاد شهود.

وتأتي هذه التظاهرة في كسلا بعد أيام على تجمع داعم للرئيس السوداني عمر البشير في المدينة نفسها.

وقال شهود إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع مرددين “حرية، عدالة وسلام” قبل تدخل الشرطة.

وأضافوا أن المحلات التجارية أغلقت أبوابها في السوق الرئيسية في المدينة أثناء الاحتجاجات.

ووسط أزمة اقتصادية متفاقمة، يشهد السودان تحرّكات احتجاجيّة منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ الرئيس عمر البشير الذي وصل إلى السلطة في العام 1989 .

وقُتل 24 شخصاً منذ 19 ديسمبر، وفق الحصيلة الرسمية. بينما تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية عن أربعين قتيلاً على الأقل.

وبدأت التظاهرات في مدن وبلدات عدة قبل أن تبلغ العاصمة الخرطوم في حين أحرق المحتجّون العديد من المباني والمكاتب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.