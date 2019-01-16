العراق يتخذ قراراً بشأن موظفي العقود

أفاد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بأن جميع اصحاب العقود سيكون لهم تقاعد دون استقطاعات سابقة.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان “الوزارات والجهات الاخرى ستتولى تكييف اوضاعها لضمان جميع حقوق المتعاقدين أسوة بموظفي الملاك”.

وأوضح ان “الاجازات وقطع الاراضي والخدمة والتدرج، ستمنح للمتقاعدين اسوة بالملاك الدائم”.

ولفت عبد المهدي الى ان الحكومة قررت “رفع السرية عن تقرير ديوان الرقابة المالية حول الاستقطاعات التقاعدية كافة”، مشددا على ان “كل المسؤولين اليوم هم تحت الرقابة والمساءلة بمن فيهم الرئاسات الثلاث”.

وأشار عبد المهدي الى ان الحكومة تعمل على توحيد الرسوم الكمركية في جميع المنافذ الحدودية، مؤكدا عزم الحكومة انجاز 6 مستشفيات سعة 400 سرير في غضون ستة اشهر مقبلة.

ونوه الى “فتح شارع الرشيد بشكل كامل كما فتحنا المنطقة الخضراء”.