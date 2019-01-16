Posted on by

العراق يتخذ قراراً بشأن موظفي العقود

أفاد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بأن جميع اصحاب العقود سيكون لهم تقاعد دون استقطاعات سابقة.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان “الوزارات والجهات الاخرى ستتولى تكييف اوضاعها لضمان جميع حقوق المتعاقدين أسوة بموظفي الملاك”.

وأوضح ان “الاجازات وقطع الاراضي والخدمة والتدرج، ستمنح للمتقاعدين اسوة بالملاك الدائم”.

ولفت عبد المهدي الى ان الحكومة قررت “رفع السرية عن تقرير ديوان الرقابة المالية حول الاستقطاعات التقاعدية كافة”، مشددا على ان “كل المسؤولين اليوم هم تحت الرقابة والمساءلة بمن فيهم الرئاسات الثلاث”.

وأشار عبد المهدي الى ان الحكومة تعمل على توحيد الرسوم الكمركية في جميع المنافذ الحدودية، مؤكدا عزم الحكومة انجاز 6 مستشفيات سعة 400 سرير في غضون ستة اشهر مقبلة.

ونوه الى “فتح شارع الرشيد بشكل كامل كما فتحنا المنطقة الخضراء”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close