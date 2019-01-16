القبض على شخص ابتز فتاة بصور خاصة جنوبي العراق

اعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، تقدم فتاة بشكوى لمركز شرطة بلدة الناصرية أوردت فيها تعرضها للابتزاز من قبل شخص مجهول، وقام بتهديدها بنشر صور عائلية ومعلوماتها الشخصية الموجودة على هاتفها الذي فقدته قبل فترة، حيث ادعت ان هذا الشخص تمكن من الحصول على رقمها ومعلوماتها من الهاتف وقام بالاتصال والمراسلة وطلب مبالغ مالية.

وقالت المديرية في بيان انه “تم تشكيل فريق عمل من ثلة من الضابط والمنتسبين وبإشراف ضابط المركز، عرضت الكيفية على انظار قاضي التحقيق والذي كان له دور كبير بمتابعة القضية وإعطاء القرارات المناسبة”.

وتابع البيان انه “تم نصب كمين محكم وضرب طوق امني من خلال نشر العناصر الأمنية بمحيط مكان اللقاء، تمكنوا من القاء القبض على متهم يرمز لاسمه (ح .ع. ح) 30 عاما، عندها حاول متهم اخر كان يقوم بالمراقبة عن بعد بواسطة سيارة نوع (C200) بمحاولة الفرار تمت مطاردته من دوريات الاسناد والقبض عليه والذي يرمز لاسمه (م. ف. ك) 33 عاما، دونت أقواله بالاعتراف قضائيا بارتكاب جريمة الابتزاز وانه طلب مبلغ ستة الاف دولار امريكي وهو من قام بإرسال المتهم الأول لاستلام المبلغ، حيث تم توقيف المتهمين على ذمة التحقيق”.