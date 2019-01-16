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الكشف عن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث في بغداد

عُقد اجتماع للرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد، اليوم الاربعاء ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتبادل المجتمعون وجهات النظر في الشأن السياسي والامني وتقريب الرؤى والتفاهمات بين الفرقاء السياسيين، وضرورة ابعاد الشارع عن التوترات والازمات بين الاطراف السياسية واعتماد لغة الحوار وتجنب التصعيد الاعلامي.

وتم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث على الاسراع باقرار الموازنة العامة وفق التعديلات المطلوبة لتعزيز عمل مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

كما شدد السادة المجتمعون على اهمية بذل الجهود وتعزيز العمل المشترك من أجل انجاح البرنامج الحكومي من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء في مهامه، ومتابعة ملف الوزارات الشاغرة لاكمال تشكيل الكابينة الوزارية، مؤكدين الالتزام بالاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج زيارة العاهل الاردني ووفود عالية المستوى من دول عدة الى العراق، والتاكيد على دور العراق المحوري في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن سياسة الانفتاح التي يتبناها في علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة التي تستند الى احترام السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة.

كما تم التطرق الى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والاقليمية.

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