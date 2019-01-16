اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين تخصص 200 لتر من النفط الأبيض شهريآ لكل عائلة نازحة

خصصت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين 200 لتر من مادة النفط الأبيض لكل عائلة نازحة في المخيمات .

اكد رئيس اللجنة العليا لاغاثة و إيواء النازحين وزير الهجرة و المهجرين السيد نوفل بهاء موسى خلال ترأسه للجلسة 137 لسنة 2019 ” ان أعضاء اللجنة العليا وافقوا بالأجماع على تخصيص 200 لتر من مادة النفط الأبيض لكل عائلة نازحة تتخذ من المخيمات سكنا لها و بشكل شهري سيما في ظل قساوة برودة فصل الشتاء الصعبة ” ، مشيرا إلى ان هذا العمل يأتي في سياق الجهود التي تبذلها اللجنة العليا في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة معاناة النازحين خصوصا في فصل الشتاء .

قسم الاعلام