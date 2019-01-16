المنبر العراقي: انتخابات مجالس المحافظات ينبغي ان تجرى بعد تعديل قانون المحافظات وتغيير المفوضية الحالية

عقدت اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً خصص لمناقشة ملف انتخابات مجالس المحافظات والجدل الدائر حولها، حيث جرى التأكيد على ضرورة تحويلها الى مجالس ادارية بلدية وتحديد عدد أعضائها بزيادة عضوية عن عدد الاقضية في كل محافظة .

وقد اكد الاجتماع ايضا على ان يشترط بأعضاء تلك المجالس ان يكونوا من المهندسين والحقوقيين والاقتصاديين ممن يرتبط عملهم بالخدمة البلدية التي تقدم الخدمات (النظافة، الماء، الكهرباء، تأهيل واكساء الشوارع، السكن، وغيرها) .

كما شدد الاجتماع على ضرورة ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات بعد تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتغيير المفوضية الحالية، التي يرى المنبر العراقي انها خيار أحزاب السلطة، وان نتائج انتخابات 2018 أظهرت وبما لا يقبل الشك أنها غير مستقلة وان نسبة التزوير فيها عالية، وان من غير الصحيح إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل وقبلها مجالس المحافظات بوجودها لأن النتائج ستكون معروفة سلفا .

لأجل ذلك يدعو المنبر العراقي الى تغيير المفوضية الحالية الى مفوضية جديدة مستقلة كفوءة ونزيهة.

اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي

16 كانون الثاني 2019