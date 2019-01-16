النفط يصعد في ظل تخفيضات تقودها “أوبك”

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما قفزت بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في الوقت الذي بددت فيه توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قد تحسن العوامل الأساسية للسوق أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.83 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة عند 52.21 دولار للبرميل.

لكن مؤشرات على تنامي التباطؤ الاقتصادي في أماكن أخرى من العالم منع أسعار النفط من الارتفاع اليوم.

وزادت توقعات الاقتصاد العالمي قتامة حين رفض المشرعون البريطانيون بالأغلبية أمس الثلاثاء اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتلقى أسواق النفط دعما من تخفيضات الإنتاج التي بدأت في أواخر العام الماضي بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وهي منتج كبير غير عضو في المنظمة.