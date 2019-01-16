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اندلاع نزاع عشائري “عنيف” شمال البصرة

افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاربعاء ان نزاع عشائريا عنيفا وقع شمال مدينة البصرة اقصى جنوب العراق.

وقال المصدر ان نزاعا عشائريا اندلع في الساعة الاولى من فجر اليوم في قضاء القرنة شمال البصرة استخدمت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة.

واضاف المصدر ان القوات الامنية تحاول ايقاف ذلك النزاع، من دون تفاصيل اخرى.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة محافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

ويشير مراقبون الى ان لجوء الافراد الى العشيرة في توفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، وترجيح الكفة لسيادة الاعراف القبلية على الدولة المدنية.

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