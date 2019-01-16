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ايران تبدي موقفاً من ترشيح بارزاني لرئاسة حكومة كوردستان وتقدم مقترحاً

أبدت ايران، اليوم الثلاثاء، موقفاً من ترشيح مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لرئاسة حكومة اقليم كوردستان المقبلة.

وقال زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح متلفز ان “نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني صديقان مقربان منا، ونحن نتمنى النجاح لهما”.

وأضاف ظريف “نأمل أن يتمكن مسرور بارزاني من تشكيل حكومة إقليم كوردستان، بأقرب وقت ممكن”.

وتابع ان “ما نقترحه على جميع الأطراف الكوردية هو تشكيل حكومة موحدة في إقليم كوردستان، وتمهيد الطريق للمزيد من التعاون بين أربيل وبغداد من جهة، وطهران وإقليم كوردستان من جهة أخرى”.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قال في كلمة له خلال حضوره المنتدى الاقتصادي في السليمانية، يوم الثلاثاء، ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على بلاده لن تؤثر على العلاقات بين ايران والعراق واقليم كوردستان.

وتابع ظريف ان “امن واستقرار اقليم كوردستان مهم بالنسبة لإيران، ونريد ان نطمئنكم انه كما اننا ندعمكم في المجال الاقتصادي فإننا سندعمكم في استتباب الامن والاستقرار”.

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