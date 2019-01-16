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بارزاني يفاتح عبد المهدي في ارسال رواتب 3 اشهر لم تُدفع

اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان يوم الثلاثاء ان رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني قد فاتح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في إرسال رواتب ثلاثة اشهر بذمة الحكومة الاتحادية لموظفي الاقليم.

وقال حملان في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره المنتدى الاقتصادي في السليمانية ان توجد اتفاقية بين اربيل وبغداد توجب ارسال رواتب 12 شهرا لعام 2018، مستدركا ان الحكومة الاتحادية بدأت بأرسال الرواتب في الشهر الرابع، ولم ترسل الى الان رواتب الشهر الاول والثاني والثالث من العام الماضي.

واوضح انه “تحدثنا مع وزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة الاقليم تحدث مع عادل عبد المهدي في ارسال رواتب الاشهر الثلاثة”، مشيرا الى ان تلك الرواتب تم تضمينها في موازنة العام الحالي.

وتابع حملان انه “في الوقت الذي سترسل به الحكومة العراقية تلك الرواتب مع الايرادات المالية الداخلية والمتحققة من بيع النفط الخام فانه سيتم توزيعها على الموظفين”.

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