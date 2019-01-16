بالأرقام.. صحة دهوك تكشف عن احصائيات 2018 وحاجتها لكوادر

اعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة دهوك باقليم كوردستان، عن احصائياتها للعام الماضي 2018، مشيرة الى الحاجة لـ2010 اطباء في المحافظة.

وقال المدير العام لصحة دهوك نزار عصمت في مؤتمر صحفي انه في العام الماضي 2018 زار ثلاثة ملايين و900 الفا و705 اشخاص المراكز الصحية في المحافظة.

وبشأن نسب الولادات والوفيات في المحافظة اكد عصمت ولادة 42 الفا و220 طفلا فيما توفي 4495 شخصا.

واوضح في تفصيل لمجمل الاحصاءات الخاصة بالعام 2018 ان عدد المرضى الذين رقدوا في المستشفيات والمراكز الخاصة بلغ 167 الفا و62 مريضا.

في حين بلغ عدد المرضى الذين سجلوا حديثا من المصابين بالامراض السرطانية 1045 شخصا.

وبلغ عدد العمليات الجراحية التي اجريت في المستشفيات والمراكز الخاصة 60 الفا و76 عملية، وبلغت عمليات غسيل الكلى 19 الفا و758 عملية، وعمليات جراحة القلب 245 عملية، وبلغت عمليات الفحص المختبرية 4 ملايين و780 الفا و880 عملية.

وبلغ عدد المرضى المراجعين لوحدات الاشعة 556 الفا و561 شخصا، وعدد الفحص الشعاعي للصدر 256 الفا و553، وبلغ عدد عمليات الفحص بالسونار 180 الفا و836، وعمليات المفراس 22 الفا و764، والرنين المغناطيسي 16 الفا و601.

اما فيما يتعلق بالمصادر الانسانية في صحة دهوك، يبلغ عدد الموظفين الدائميين في صحة دهوك 8054 موظفا، وعدد الاطباء 1005 اطباء وبلغت نسبة الاطباء لكل 10000 الف شخص هي 4.7، موضحا ان حاجة مديرية صحة دهوك يبلغ 2010 طبيبا، وعدد اطباء الاسنان 180 طبيبا، ونسبة عدد اطباء الاسنان لكل 10000 شخص هي 0.8 طبيبا، وعدد الاطباء الصيدليين هو 156 طبيبا، ونسبة الصيادلة لكل 10000 شخص 0.7 طبيبا، وعدد الممرضات 2314 ممرضة، ونسبة الممرضات للاطفال الرضع لكل 10الاف شخصا هي 10.8، فيما تبلغ الحاجة الى 3931 ممرضة.

وفيما يخص الاحصاءات الخاصة بالنازحين واللاجئين، قال “بلغ عدد المرضى من النازحين واللاجئين في مخيمات ومحيطها الذين راجعوا المؤسسات الصحية في دهوك 269 الفا و657 شخصا، وعدد المرضى الذين رقدوا في المستشفيات والمراكز الخاصة 11 الفا 260 مريضا، وعدد الولادات 7470 طفلا، والعمليات 3048 عملية”.

وبين ان “صرفيات الادوية اللازمة للنازحين واللاجئين بلغت 11 مليارا 828 مليونا و296 الفا و68 دينارا، وصرفيات وزارة الصحة العراقية بلغت خلال العام الماضي 53 مليونا و341 الفا و584 دينارا وهي تشكل نسبة 0.5 الصرفيات التي صرفتها محافظة دهوك للنازحين واللاجئين”.

وقال الدكتور نزار عصمت في المؤتمر الصحفي نفسه انه في العام الماضي 2018 لم تشهد محافظة دهوك اية امراض او اوبئة انتقالية.