بالصور: ابن حسن يوسف وشمس البارودي يتزوج من دون حفل زفاف

من دون إقامة حفل زفاف، أعلن الفنان عمر ابن النجم حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وقام بمشاركة جمهوره صورة له مع العروس فور انتهاء إجراءات الزواج.

عمر حسن يوسف باغت متابعيه عبر انستقرام، بنشر صور عدة له بملابس تقليدية، مع سيدة بفستان أبيض قصير وجاكيت باللون الأزرق، وعلق عليها قائلًا: هذه زوجتى.. تزوجنا للتو، من دون أن يكشف هل انتهى من مراسم عقد القران فقط، أم الزفاف أيضًا، ولم تظهر في الصور والدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ولا والده حسن يوسف، ولا أقارب العروس، وأبدى عدد كبير من أصدقائه فرحتهم بدخوله “القفص الذهبي”، وأكدوا أنه اختار الزواج بتفاصيل دوره نفسه في مسلسل “بالحجم العائلي”، الذي عُرض بماراثون دراما رمضان 2018.

يُذكر أنّ عمر يوسف ارتبط سابقًا بعلاقة خطوبة مع الفنانة ريهام أيمن، إلا أنها لم تستمر طويلًا، ثم تزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي، وأعلن في يناير 2018 عن خطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني، وكشف فجأة عن الزواج من دون حفل.