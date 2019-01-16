بالصور.. مصرع 6 سويسريين يحسم الجدل حول “منحنى الموت”

لقي ستة شباب سويسريين حتفهم في حادث سير بالسويد وقع على منحنى الموت، الأمر الذي جعل السلطات تفكر في إلغاء هذا الطريق الخطير للغاية.

وقالت صحيفة “لوماتن” السويسرية الناطقة بالفرنسية: إن الحادث أسفر عن مقتل 6 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا، وإصابة آخر.

وأوضحت أن الضحايا وهم من سكان بيرنيز أوبرلاند، ذهبوا في رحلة إلى أقصى شمال السويد لمراقبة الشفق القطبي الشمالي، وفي نهاية العطلة، استقلوا حافلة صغيرة إلى ستوكهولم.

وبوصولهم إلى كيرونا، وهي مدينة تعدين تقع على بعد 1200 كيلومتر من العاصمة، اصطدمت عربتهم بشاحنة تحمل خام الحديد؛ حيث كان يوجد طقس سيء ورياح قوية.

ونقلت الصحيفة عن بيرجيت هومبورج، وهي من سكان فيتانجي، بلدة تقع بالقرب من كيرونا، أنها في نوفمبر نبهت السلطات إلى خطر وقوع حوادث على هذا المنحنى، وقالت “لا توجد فرصة للبقاء على قيد الحياة إذا اصطدمت سيارتك بشاحنة حمولتها 90 طنًّا”.

كما ذكر مواطن آخر بالبلدة أنه عندما سمع عن الحادث تأكد أنه وقع على هذا المنحنى، وقال جوران لانتو: “إنه منحنى حقيقي للموت”. لقد وقعت حوادث عدة مميتة، وفقًا للصحيفة، أعلنت إدارة النقل السويدية بعد وقوع الحادث أنها ستغير هذا المنعطف الخطير للغاية.