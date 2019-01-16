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بالفيديو والصور: كاظم الساهر يتدخل لإنقاذ معجبة من أيادي الـ”بودي غارد” في باريس

بادر المطرب العراقي كاظم الساهر إلى احتضان إحدى معجباته، فوق خشبة مسرح حفله الساهر في باريس، لإنقاذها من بطش الحراس الشخصيين، بخاصة وأنها سقطت على الأرض من قوة الاندفاع، وحرص كاظم على الاطمئنان إليها والتأكد من مغادرتها خشبة المسرح من دون أية أضرار.

الفيديو تم تداوله من كواليس حفل باريس، ضمن جولة كاظم الساهر الأوروبية التي بدأت بحفل فرانكفورت، وتتواصل يومي 18 و19 يناير الجاري في لندن ومانشستر ببريطانيا، وكشف المقطع المتداول، عن محاولة سيدة التسلسل لخشبة المسرح، ومحاولات الحرس الخاص إبعادها حتى سقطت على الأرض وتمت السيطرة عليها، وهنا انتبه كاظم لما يحدث خلفه، فبادر سريعًا إلى احتضان السيدة والاطمئنان إليها ومرافقتها بعيدًا عن أيادي الـ”بودي غارد”.

حفلات كاظم الأوروبية شهدت موقفًا إنسانيًّا آخر، عندما أصر أحد المكفوفين على منح الساهر باقة ورد، وقام كاظم باصطحابه إلى خشبة المسرح والتصوير معه، ثم قام بمرافقته حتى مقعده، رافضًا ترك المهمة للمرافق الشخصي، وسط تصفيق حاد من حضور الحفل.

 

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