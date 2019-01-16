بحث فيه عدة ملفات.. الاتحاد الوطني يكشف نتائج اجتماعه

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، بمدينة السليمانية اجتماعا ترأسه نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي، لبحث المستجدات السياسية في الاقليم والعراق والمنطقة.

وناقش الاجتماع، الحوارات بين الاطراف السياسية وخصوصا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، لتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، ووصف اجتماع المكتب السياسي، اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي، والذي عقد في 2019/1/14، بـ”الايجابي”.

وشمل جانب آخر من الاجتماع، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية ذات العلاقة في كركوك والعراق والمنطقة.

وعلى ضوء الاجتماع الاخير بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي، شكل المكتب السياسي خلال اجتماعه المنعقد اليوم، لجنة خاصة بكركوك والعملية السياسية في بغداد، لحل المشاكل والعمل المشترك في المستقبل.