بشار رسن متحفز لموقعة النصر

 بغداد / المدى

أكد صانع ألعاب المنتخب الوطني لكرة القدم بشار رسن إنه وزملاءه اللاعبين متشوقون لخوض المباراة الثالثة الحاسمة أمام إيران مساء اليوم الأربعاء التي سيحتضنها ملعب آل مكتوم بنادي النصر الرياضي في مدينة دبي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال بشار : أريد أن أهنئ الملاك التدريبي والشعب العراقي على الفوز الكبير الذي تحقق على المنتخب اليمني حيث قدمنا مستوىً جيداً وسجلنا ثلاثة أهداف، وقد كنا نسعى للحاق بمنتخب إيران في فارق الأهداف موضحاً

أننا نضع أول مباراتين مع فيتنام واليمن خلف ظهورنا ونركز على المباراة الأخيرة أمام إيران، الفائز سيتصدر المجموعة الرابعة ، ونظرياً سيكون طريقه أسهل في الأدوار الإقصائية التي ستبدأ من دور ثمن النهائي

وأضاف : منتخب إيران الأعلى في تصنيف المنتخبات الآسيوية الذي يصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وهم مرشحون لبلوغ النهائي، ستكون المباراة صعبة، فالمنتخب الإيراني مميز، ولكننا أيضاً منتخب مميز ونمتلك العديد من المواهب الشابة في صفوفنا حيث معدل الأعمار صغير كاشفاً النقاب إن الملاك التدريبي لمنتخبنا شاهد مباراتي منتخب إيران مع اليمن وفيتنام ، و سيقوم باختيار التشكيلة الأنسب وإعداد الخطط المناسبة من أجل المباراة.

وتابع صانع ألعاب المنتخب الوطني لكرة القدم : هناك منافسة كبيرة بين لاعبي منتخبنا من أجل موقعهم في التشكيلة الأساسية، ولكننا نلعب كوحدة واحدة، وفي النهاية كل اللاعبين قادرين على تقديم مستوى جيد من أجل بلدنا حيث إن المدرب ستريشكو كاتانيتش قرر من سيبدأ المباراة أمام فيتنام وأمام اليمن بالاعتماد على تكتيك اللعب في كل مباراة، وفي المباراة الثالثة أمام إيران سيكون الأمر مشابهاً.

وأعرب بشار رسن عن شكره للجماهير العراقية التي ساندت منتخبنا ، حيث قال: أريد أن أشكر كل الجماهير التي حضرت إلى مدينة الشارقة وكذلك في المباراة السابقة في العاصمة أبو ظبي، ونحن نتطلع لمشاهدتهم أمام إيران في مدينة دبي، وأريد أن أشكر الجماهير التي سافرت من كل المدن العراقية لمساندتنا.