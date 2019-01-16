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بنزيما يريد مواجهة إشبيلية قبل خضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب أسبوعين

بنزيما

بنزيما

كريم بنزيما ريال مدريد

أشارت تقارير إلى أن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما سيخضع لعملية جراحية الأحد المقبل بعدما تعرض لكسر في إصبع الخنصر بيده اليمنى أثناء مباراة فريقه أمام ريال بيتيس.
وذكرت إذاعة (أوندا ثيرو) الإسبانية أن اللاعب الذي استبعده مدرب الريال الأرجنتيني سانتياجو سولاري من قائمة الملكي لمواجهة ليجانيس الليلة في إياب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، يعتزم خوض مباراة فريقه أمام إشبيلية المقررة السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، على أن يخضع بعدها للعملية التي ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.
وسيعجل غياب ماريانو دياز وبنزيما بالاستعانة بمهاجم الرديف، كريستو جونزاليس، الذي كان البديل للمهاجم الفرنسي في الشوط الثاني من مواجهة ريال بيتيس التي فاز بها الملكي (2-1) بالجولة الـ19 من الليجا.

المصدر: وكالات
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