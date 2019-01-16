“تدوير” توقع عقوداً بأكثر من مليار درهم على هامش “إيكوويست 2019”

وقعت ” تدوير” – مركز أبوظبي لإدارة النفايات – عقوداً تشغيلية جديدة بقيمة أكثر من 1.099 مليار درهم لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات الصلبة وتنظيف الشوارع وكنسها في كل من القطاع الثالث والرابع والخامس التي تمثل البر الرئيسي لمدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة.

تهدف “تدوير” من العقود – التي تم توقيعها على هامش فعاليات معرض ايكوويست 2019 المقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة – للارتقاء بمستوى خدمات النظافة في إمارة أبوظبي حيث حصلت بموجبها شركة الساحل الغربي “ساوبر ماخر” على عقد تقديم خدمات الجمع والنقل في القطاعين الثالث والخامس بقيمة تجاوزت 713 مليون درهم في حين فازت شركة “لافاجيت العين” على عقد مماثل لخدمات النظافة في القطاع الرابع بقيمة 385 مليون درهم.

وبموجب هذه العقود ستباشر الشركات التي وقعت الترسية عليها تقديم خدمات جمع ونقل النفايات وما يتضمنه من خدمات تحت الطلب

من نقل المخلفات الحجمية والخضراء والحيوانات النافقة وغيرها من النفايات الأخرى وتقديم خدمات تنظيف الشوارع والنظافة العامة للمناطق السكنية والشوارع الداخلية عبر خدمات الكنس الآلي واليدوي إضافة إلى تنظيف ممرات وجسور المشاة وغسيل الحاويات وخدمات النظافة الأخرى، بجانب توفير الدعم في خدمة إزالة مخلفات الرمي العشوائي في القطاعات في إمارة أبوظبي ضمن الموارد المخصصة لذلك بالتنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية.

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رئيس مجلس إدارة تدوير إن العقود الجديدة تنسجم مع أولوية حكومة أبوظبي في تحسين جودة الحياة في جميع مناطق الإمارة الحضرية والريفية والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحفاظ على نظافة أبوظبي إضافة إلى أنها تعزز الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات وتحسين الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وفق أفضل المعايير العالمية وتكثيف الجهود لتلبية المتطلبات والاحتياجات الحالية والمستقبلية عبر توظيف أفضل الخبرات المتخصصة وأحدث التقنيات والممارسات والموارد في هذا القطاع لزيادة الفعالية والكفاءة في الأعمال والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة وإبراز المظهر الجمالي والشكل الحضاري للإمارة.

من جانبه قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات ” تدوير” بالإنابة إن هذه العقود التشغيلية الجديدة تأتي انسجاما مع رؤية المركز الرامية إلى مواكبة النمو السكاني والطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي وما يترتب عليهما من تسارع في عجلة الإنتاج في قطاعات الأعمال أو ارتفاع الاستهلاك على مستوى الأفراد ما يحتم وضع استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات والسيطرة عليها عبر تكريس أفضل الممارسات بجانب تطوير الأساليب الفعالة لجمع النفايات وإعادة تدويرها في إمارة أبوظبي.

وتشمل العقود التشغيلية الجديدة العمل على تحسين تقديم خدمات مناطق العزب والمزارع من خلال توفير أكثر من 750 حاوية سعة 7 أمتار مكعبة للمخلفات البلدية الصلبة وزيادة خدمات التلقيط في المناطق والعمل على تخصيص عدد 140 نقطة تجميع للمخلفات مخصصة لاستقبال النفايات الناتجة من العزب والمزارع وتخصيص عدد 590 معدة تخصصية لتقديم الخدمات في المنطقة منها 56 معدة كنس آلي و34 معدة لغسيل الحاويات مع استحداث معدة جديدة لغسيل الحاويات سعة أكبر من 5 أمتار مكعبة.

وستخصص الشركات المتعاقدة 1,888 من القوة البشرية لتقديم خدمات الكنس اليدوي والتلقيط والنظافة العامة في منطقة الخدمات فضلاً عن توفير 44 ألفا و290 من الحاويات متعددة الأحجام لخدمة القطاع في المناطق السكنية والتجارية والتي ستعزز من فصل النفايات من المصدر.