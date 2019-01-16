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تعادل العراق وايران سلبياً ببطولة أمم آسيا

تعادل منتخبا العراق وإيران سلبيا وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل مكتوم بنادي النصر وذلك في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أسيا والمقامة حاليا في الإمارات وتستمر حتى الآول من شباط المقبل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخبين إلى 7 نقاط وتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بفارق الأهداف واحتلت العراق المركز الثاني.

وضمن المجموعة ذاتها فاز منتخب فيتنام على منتخب اليمن بهدفين دون رد، لينتظر منتخب فيتنام فرص الحصول على بطاقة التأهل من بين أفضل الثوالث في المجموعات، بينما خرج المنتخب اليمني من البطولة.

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