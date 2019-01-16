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حكومة كوردستان تطمح بفتح منفذين دوليين مع إيران وتعلن رقما جديدا لحجم التبادل التجاري

اعرب وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان يوم الثلاثاء عن رغبة حكومته في فتح منفذين دوليين جديدين بين الاقليم وايران، معلنا عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 8 مليارات دولار امريكي.

وقال حملان في كلمة له خلال منتدى اقتصادي عقد في السليمانية اليوم بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان حكومة كوردستان تولي اهمية للمنافذ الحدودية.

واشار الى ان عدد المنافذ والنقاط الحدودية بين اقليم كوردستان وايران 7 منها 3 دولية، مردفا بالقول ان هناك مساعي جدية لجعل اثنين من غير الرسميات دولية لتكون المنافذ خمسة.

ولفت حملان الى ان حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وايران قد بلغ اكثر من 8 مليارات دولار امريكي في عام 2018.

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