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د. اياد علاوي يدعو القوى السياسية في كركوك لوضع خلافاتها جانبا والنظر بمسؤولية…

وطنية لتطورات الاوضاع وتداعياتها

لطالما حذرنا من تفاقم الاوضاع في المناطق المختلف عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك، واكدنا ضرورة اطلاق حوار وطني عاجل يجد حلولاً للاوضاع هناك، خشية استغلال عصابات الجريمة والارهاب لاي ارباك سياسي من اجل اعادة المحافظة الى المربع الاول.

اننا في الوقت الذي ندين فيه اغتيال السيد عبدالجبار رشيد عارف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، فاننا نجدد دعوتنا الى القوى السياسية بضرورة وضع خلافاتها جانبا والنظر بمسؤولية وطنية لتطورات الاوضاع وتداعياتها في كركوك.

كما ندعو الاجهزة الامنية الى المزيد من اليقظة لتفويت الفرصة على محاولات ومخططات بث الفرقة والفتنة بين ابناء المحافظة.

خالص تعازينا ومواساتنا الى عائلة الشهيد المغدور والى الاخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حفظ الله العرق والعراقيين من كل سوء، وانا لله وانا اليه راجعون.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية
١٦ كانون الثاني ٢٠١٩

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