د. علاوي يدعو لعقد مؤتمر اقليمي وتغليب لغة الحوار والتهدئة بدلا عن لغة التهديد لحل الأزمات في المنطقة

التقى زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي يرافقه وفد رفيع من ائتلاف الوطنية، بالسيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني .

اللقاء بحث مجمل التطورات على الساحة الاقليمية، بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين والمنطقة وضرورة ان تبنى العلاقات على اسس متينة من المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة .

وقد أكد الدكتور علاوي خلال اللقاء ان استقرار العراق سيؤدي الى استقرار المنطقة وبالتالي استقرار العالم، وان رسالة السلام والامن يتعين ان تكون رسالة الجميع، وفيما شدد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي، أبدى سيادته رفضه لأن يكون العراق نقطة لانطلاق اي اعتداء على أي دولة وان سكان المنطقة هم الاولى بحمايتها، داعيا لعقد مؤتمر اقليمي وتغليب لغة الحوار والتهدئة بدلا عن لغة التهديد لحل الأزمات في المنطقة.

حضر اللقاء عن ائتلاف الوطنية الدكتور سليم الجبوري والنائبان كاظم الشمري وغاندي عبد الكريم، والشيخ حسن شويرد والشيخ محمود الدليمي وسالم القريشي ممثلاً عن السيد فاضل الدباس بالاضافة الى السادة عارف البهاش واكرم العساف والسيدة ميسون الدملوجي.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

زعيم ائتلاف الوطنية

16 كانون الثاني 2019