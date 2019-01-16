© Reuters رئيس الجابون يعود للبلاد بعد غياب طويل للعلاج

تأتي عودة الرئيس بعد أسبوع من سيطرة مجموعة صغيرة من ضباط الجيش على الإذاعة الوطنية. وأحبطت السلطات محاولة الانقلاب سريعا، لكنها كشفت عن تنامي الاحباط في البلد المنتج للنفط بسبب غياب بونجو الذي تكتنفه السرية.

كان بونجو قد أصيب بجلطة خلال حضوره مؤتمرا في السعودية في أكتوبر تشرين الأول ونقل في نوفمبر تشرين الثاني إلى المغرب لاستكمال العلاج.

وعين بونجو رئيسا جديدا للوزراء يوم السبت في محاولة على ما يبدو لتعزيز قاعدته السياسية.

وقال المصدران إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين في حضور بونجو يوم الثلاثاء. ولن يُسمح بحضور وسائل الإعلام.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي)