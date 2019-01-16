رئيس مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعاً لمناقشة عمل محاكم الجنايات

بغداد/ إعلام القضاء

عقد السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اجتماعاً ضم كلاً من نائب رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محاكم استئناف الكرخ والرصافة ورؤساء وأعضاء والمدعين العامين في محاكم الجنايات ببغداد.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الاجتماع تضمن مناقشة عمل محاكم الجنايات فيما اوعز السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى خلاله بضرورة مراعاة تطبيق القانون بدقة ووفق المعايير الدولية في اجراءات المحاكمات العادلة للمتهمين”.

وأضاف البيان أن “القاضي فائق زيدان اشاد خلال الاجتماع بجهود السادة القضاة في محكمتي الجنايات والتحقيق المختصتين بمكافحة الإرهاب في استئناف نينوى على الأداء المتميز الذي أعطى صورة ايجابية عن القضاء العراقي لدى المجتمع الدولي”.