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سما المصري تستفز الكويتيين في عقر دارهم

سما المصري

تعرّضت الفنانة سما المصري لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد نشرها مقطع فيديو بالقرب من أبراج الكويت.

وطالت حملة الإنتقادات سما المصري، بسبب تصرفاتها وكلامها الذي وصفوه بالخادش.

وكانت سما قد نشرت مقطع فيديو خلال وجودها في الكويت للإعلان عن أعمال فنية.

ويعرف عن سما المصري، استخدامها للسوشيال ميديا للفت الأنظار إليها، من خلال القيام بحركات غير لائقة، تعرضها للإنتقادات في كل ظهور جديد لها عبرها.

يذكر أنّ سما كانت قد تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أسابيع، وطلبت من الجميع حذف صورها وفيديوهاتها المسيئة، ولكنها ما لبثت أن عادت إلى ما كانت عليها بعد شفائها.

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