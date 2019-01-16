سون العائد يقود كوريا الجنوبية إلى الصدارة على حساب الصين

عاد نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين الى صفوف كوريا الجنوبية وقادها إلى الفوز على الصين 2-صفر لتتصدر مجموعتها الثالثة الثلاثاء في أبوظبي ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لكأس آسيا 2019 في كرة القدم.

وبفوزها الثالث توالياً، رفعت كوريا الجنوبية، وصيفة النسخة الماضية وحاملة اللقب مرتين في 1956 و1960، رصيدها إلى تسع نقاط لتضرب موعداً في دور الـ16 مع ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

من جهتها، تنازلت الصين، وصيفة 1984 و2004، عن الصدارة وحلت ثانية بست نقاط لتواجه تايلاند وصيفة المجموعة الأولى في الدور التالي.

وسجل لكوريا الجنوبية أوي-جو هوانغ من ركلة جزاء ساهم سون بصناعتها (14) ومين جاي-كيم من ركنية رفعها سون (51).

وكان توتنهام توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الكوري الجنوبي يقضي بغياب سون عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في كأس آسيا للسماح له بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا التي اختتمت في الأول من سبتمبر الماضي وأحرزت كوريا الجنوبية لقبها بفوزها على اليابان 2-1 في النهائي، وذلك لإعفائه من الخدمة العسكرية.

وعن مساهمة سون الذي خاض 89 دقيقة ضد الصين بعد ثلاثة أيام من خوضه مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (صفر-1)، قال البرتغالي باولو بنتو مدرب كوريا الجنوبية “بالطبع كل فريق يتحسن مع أفضل لاعبيه. سون يسمح لنا بخيارات إضافية في الهجوم ويساعدنا عندما يكون لدينا مشكلات في هذا القطاع . نحن راضون عن مساهمته”.

وتابع “أي مدرب يفضل الدفع بأفضل لاعبيه. كان بحالة جيدة واتخذنا قرار مشاركته مساء أمس”.

في المقابل، قال الإيطالي مارتشيلو ليبي مدرب الصين بعد المباراة “كانوا أفضل منا. واجهنا فريقاً قوياً وسريعاً، كنت أتوقع مباراة صعبة. أرحت بعض اللاعبين لأن لدينا مباراة إقصائية بعد عدة أيام”.

وتابع “لكن من الناحية الذهنية أنا راض عما قدمه اللاعبون الليلة، ويجب ألا ننسى أنه غاب عنا ثلاثة أو أربعة لاعبين هامين. لكن حتى مع هؤلاء لا أعتقد أن النتيجة كانت ستصب في مصلحتنا”.

وفي المجموعة عينها، دخلت قرغيزستان على خط الترشح الى الدور التالي بفوزها على الفيليبين ومدربها السويدي سفن غوران اريكسون 3-1، في مباراة بين مشاركين للمرة الأولى في النهائيات.

وبرز المهاجم فيتالي لوكس المحترف في ألمانيا بتسجيله ثلاثية (24 و51 و77) فيما سجل للخاسر ستيفان شروك (80).

وباتت قرغيزستان تنتظر نتائج باقي المجموعات آملة في الحلول بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.