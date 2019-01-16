شرطة السليمانية تقبض على شخص ابتز شابة عشرينية

افادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاربعاء بإلقاء القبض على شخص هدد شابة وابتزها بنشر صورها الشخصية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان بعد ان قدمت فتاة تبلغ من العمر 20 عاما قدمت شكوى الى مركز شرطة منطقة “ابراهيم احمد” ضد شاب من سكنة مدينة اربيل هددها وابتزها بنشر صورها الشخصية.

واضاف البيان ان مركز الشرطة وبعد ارجائها التحقيقات استدرج الشاب الى مدينة السليمانية، وتم القاء القبض عليه.

وتابع البيان ان المتهم تم ايداعها في الحبس بأمر من قاضي التحقيق وفق المادة القانونية رقم 2 المتعلقة بالهواتف النقالة، مشيرا الى ان المتهم قد اعترف بذنبه.