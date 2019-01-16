Posted on by

شرطة السليمانية تقبض على شخص ابتز شابة عشرينية

افادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاربعاء بإلقاء القبض على شخص هدد شابة وابتزها بنشر صورها الشخصية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان بعد ان قدمت فتاة تبلغ من العمر 20 عاما قدمت شكوى الى مركز شرطة منطقة “ابراهيم احمد” ضد شاب من سكنة مدينة اربيل هددها وابتزها بنشر صورها الشخصية.

واضاف البيان ان مركز الشرطة وبعد ارجائها التحقيقات استدرج الشاب الى مدينة السليمانية، وتم القاء القبض عليه.

وتابع البيان ان المتهم تم ايداعها في الحبس بأمر من قاضي التحقيق وفق المادة القانونية رقم 2 المتعلقة بالهواتف النقالة، مشيرا الى ان المتهم قد اعترف بذنبه.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close