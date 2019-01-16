شركة تركية تتوقع ارتفاعا بمعدل انتاج النفط في اقليم كوردستان

توقعت شركة “جنل ارنجي” التركية النفطية ان يرتفع معدل انتاج النفط في اقليم كوردستان خلال العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاربعاء ان انتاج النفط الخام في كوردستان سيرتفع بمعدل 37 ب /ي عبر حفر ابار جديدة في حقلي “طاوكي”، و”طق طق”.
توقعت شركة “جنل ارنجي” التركية النفطية ان يرتفع معدل انتاج النفط في اقليم كوردستان خلال العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاربعاء ان انتاج النفط الخام في كوردستان سيرتفع بمعدل 37 ب /ي عبر حفر ابار جديدة في حقلي “طاوكي”، و”طق طق”.
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