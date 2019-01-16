صدور “معجم المفردات المندائية” مفككا اسرار كلمات عراقية متداولة

ضمن مشروع النشر المشترك بين مؤسسة مسارات ودار الرافدين، صدر (معجم المفردات المندائية)، بعد صدور كتاب (الطعام في الصابئة المندائيين) العام الماضي، ويأتي صدور المعجم بمناسبة (إعلان الأمم المتحدة 2019 عاما للغات الشعوب الأصلية). اما توزيع الكتاب في العراق فسيكون ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب.

يفك المعجم أسرار المئـــات من الكلمـــات التي يتــداولها اللسان العراقي عامة وعــــدد من الدول المجـــاورة، والتي لا تــــرد في اللغـة العربية ولا تتأسس عليها.

وهو يرى بإنها بقايا لغـــات سكان بلاد النهـــرين قبل أن تُعتمــــد وتشيع اللغـة العربية على لسانهـم، بعضهـا سومــري وآخــــر أكدي وآرامي. طـُمس التعـرف على أصولهـا واستخداماتهـا السابقـة، وصار من يحاول معرفة مرجع هذه الكلمات كباحث الآثــار الذي يبحث وينقب، فلا فرق بين التنقيب في الأرض العراقية بحثا عن آثار حضاراتها، والتنقيب في اللغة العامية العراقية بحثا عن أصول مفرداتها للوقوف على المعاني الأولى لمقاصد هذه الكلمات التي مازالت متداولة والتي غدت تـُفهم بمدلولها لا بأصولها. في هذا المعجم برع المؤلف في فك عجمة الكثير من هذه الكلمات والوقوف على المعاني الأصلية للعديد منها من خلال ما ظلت تحتفظ به اللغة المدوّنة للصابئة المندائيين باعتبارها الفرع النقي للغة الآرامية الشرقية، التي كانت سائدة في وسط وجنوب العراق، فتكون بذلك شاهدا في المعنى وشهادة في الوجود.