ظريف يذكّر بهجوم داعش على اربيل ويوجه رسالة الى امريكا من السليمانية

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على بلاده لن تؤثر على العلاقات بين ايران والعراق واقليم كوردستان.

وقال ظريف في كملة له خلال حضوره المنتدى الاقتصادي المنعقد في السليمانية، ان “امن واستقرار اقليم كوردستان مهم بالنسبة لإيران، ونريد ان نطمئنكم انه كما اننا ندعم في المجال الاقتصادي فإننا سندعمكم في استتباب الامن والاستقرار”.

واضاف انه “عندما هاجم الارهاب اربيل لم نتردد ولم نتوانَ لحظة في التصدي له وحماية السكان هناك”، معبرا عن اسفه لتراجع الاقتصاد خلال السنوات الاربع الماضية بسبب الحرب ضد تنظيم داعش.

واردف ظريف “نريد ان يكون اقليم كوردستان متطور ومتقدم ضمن اطار العراق الاتحادي الواحد”، لافتا الى ان “أي عقوبة لن تؤثر على العلاقات بين العراق وايران كوردستان”، في اشارة الى العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران.