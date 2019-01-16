عالية نصيف تحذر من غياب العدالة في ضريبة الدخل التي تستقطع من الموظفين ويتهرب منها الأغنياء

حذرت النائبة عالية نصيف من غياب العدالة في ضريبة الدخل التي تستقطع بشكل مباشر من الموظفين، بينما يتهرب منها الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع .

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” من المؤسف عدم وجود عدالة في ضريبة الدخل التي يسددها ذوي الدخل المحدود ويتهرب منها الأغنياء، إذ يتم استقطاعها من رواتب الموظفين بشكل مباشر بينما يتهرب منها العديد من الأغنياء وذوي الدخل المرتفع وأصحاب الشركات، فهؤلاء يتهربون من الضريبة بمختلف الوسائل كالرشوة والخداع والبعض منهم يتحدى الدولة ويقلل من شأن سلطة القانون “.

وبينت :” ان الرشاوى سهلت التهرب الضريبي في القطاع الخاص، فهل من المعقول ان طبيباً يدون في كشف الضرائب أجرة المعاينة ثلاثة آلاف دينار ويدعي أن عدد المرضى الذين يزورون عيادته في اليوم لايتعدى الخمسة؟ مع اعتزازنا الكبير بالأطباء الملتزمين بمبادئهم “.

وأكدت نصيف :” ان تحقيق العدالة في استيفاء ضريبة الدخل سيساهم في سد العجز في الموازنة ” ، داعية الجهات الرقابية الى :” متابعة المخمنين ومحاسبة ضعاف النفوس المتلاعبين بالأرقام “.

وفي السياق ذاته، دعت النائبة نصيف رئيس الوزراء الى فتح تحقيق حول التعيينات الخاصة المخالفة للقانون والتي تهدف الى تشكيل شبكة وظيفية عنكبوتية لأحد المستشارين، ومن بين هذه التعيينات أحدى الشخصيات التي تم تعيينها بالوكالة في هيئة الضرائب .